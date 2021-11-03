全球首富美國電動車品牌特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（圖）一舉一動都受到注目，昨日他在Twitter貼文，並以中文引用曹植《七步詩》，隨即引爆網絡，大量網民猜想馬斯克貼文的意思，惟似乎未有一個公認的答案。馬斯克昨日上午八時許，於其Twitter發文「Humankind（人類），煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急」，相隔六小時已有一萬三千轉推，逾九萬人按讚。由於馬斯克未有對貼文多作解釋，許多網友推敲他發此文用意何在，但更多外籍網友面對這四句中文有如「黑人問號」，紛紛表示需要翻譯。外籍網友「黑人問號」 需要翻譯網民對此作出六大分析，有網友猜測此事和柴犬幣（Shiba inu）超越狗狗幣（Doge）有關，甚至改寫成「煮doge燃doge萁，doge在釜中泣；bitcoin同根生，相減何太急」。有人指早前有人比較馬斯克和股神巴菲特在慈善方面的捐獻，馬斯克在帖文中提到人類，又強調相煎何太急，可能與此有關；而還有一個與慈善相關的推測是他早前被聯合國世界糧食組織點名捐身家，他藉此表達不滿。有網友笑稱馬斯克是在評論兩岸局勢；亦有人提出《Humankind》是一款電玩遊戲，馬斯克只是單純分享玩後的心得；更有人猜測則是目前馬斯克旗下的公司間可能有內部糾紛，因此發文感歎；但真正的意思還需馬斯克親自釐清。「七步成詩」的故事最早記載於南朝宋劉義慶的《世說新語》，是指三國時代魏文帝曹丕即位後，命令曹植在七步內作成一首詩，否則將曹植處死。曹植隨即就作成著名的七步詩，曹丕聽後深感慚愧。這首詩有「兄弟不要互相傷害」的意思。