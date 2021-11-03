拜登在氣候峰會 疑似「瞌眼瞓」

經常被謔稱為「瞌睡阿祖」的美國總統拜登被拍攝到在蘇格蘭格拉斯哥出席聯合國氣候變化高峰會時，在其他講者發表講話期間，坐在自己的座位上合上雙眼，看來是打瞌睡。這段攝錄片段在網上瘋傳，有網民在社交平台留言，斥責拜登不尊重大會。前美國總統特朗普更向支持者發電郵，諷刺拜登稱關注全球暖化，但全世界看到他睡着了。據網上片段可見，拜登坐在位上，戴上黑色口罩，雙手交叉放在胸前，閉目養神。之後，他一度張開雙眼向前望，但過了數秒後又再合上雙眼，今次閉目近二十秒，看來是打瞌睡。鏡頭背後，傳來有人正在發表講話的聲音。接着，一名助手走到他身邊。拜登張開雙眼，側頭聽那名助手低聲向他講了幾句話。這時，發表講話的講者已經講完了，場內有人拍掌，拜登也跟着拍掌，但隨即又見到他用雙手揉雙眼。