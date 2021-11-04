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維珍尼亞州州長選舉共和黨人楊金險勝

2021-11-04 列印
　　美國一些州份、城市和地區周二舉行投票，分別選出州長、市長和議會補選議席，其中以維珍尼亞州州長選舉最受矚目，視為明年國會中期選舉的前哨戰。美國有線新聞網絡（CNN）宣稱，共和黨候選人楊金（Glenn Youngkin）險勝民主黨候選人麥考利夫（Terry McAuliffe），成為自二〇〇九年以來出任維珍尼亞州州長的共和黨人。同一天舉行的紐約市長選舉，代表民主黨出選的退役警員亞當斯（Eric Adams）一如所料順利當選，成為紐約市歷來第二位出任市長的非洲裔黑人，將會接替今年十二月三十一日任期屆滿的白思豪。

　　有分析家形容維珍尼亞州今次州長選舉，是選民對總統拜登第一年施政表現的一次「公投」。在去年的全國大選中，特朗普以十個百分點在維珍尼亞州飲恨。今次代表共和黨出選的楊金是政壇新星，為特朗普報一箭之仇。



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