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太空站首批辣椒有收成 辦派對慶祝

2021-11-04 列印
太空站首批辣椒有收成 辦派對慶祝
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　　國際太空站在日前舉辦了一場墨西哥玉米捲餅（Taco）派對，以慶祝人類在太空收穫的第一批智利辣椒，這也是自國際太空站今年七月展開植物實驗以來，太空人首度有機會品嚐自己種植的辣椒。

　　美國太空人麥克阿瑟（Megan McArthur）也在Twitter上分享她的美食，認為這是「迄今為止最好的太空Taco食譜：墨西哥烤牛肉、番茄、朝鮮薊和辣椒！」這批辣椒是迄今太空站中最複雜的植物實驗之一，因為辣椒的生長期，比之前各類生菜、百日菊和櫻桃蘿蔔都要長。在種植四個月後，美國太空人在上周五採收了這批辣椒，經過消毒、試吃，確認辣椒的味道和質地。部份辣椒將被送回地球進行分析，而辣椒植物亦會繼續在太空站生長，待本月稍晚下一批太空人抵達太空站時，將進行第二次採收。



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