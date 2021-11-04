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少年仿《魷魚遊戲》製椪糖燙傷手腳

2021-11-04 列印
　　Netflix韓劇《魷魚遊戲》熱潮席捲全球，劇中的經典遊戲「椪糖挑戰」，更是吸引大批劇迷爭相模仿，在網上分享製作及完成品。不過，一位澳洲十四歲少年希吉（Aiden Higgie）在製作椪糖時，卻意外導致手腳嚴重燙傷，醫生擔憂恐需要植皮。

　　希吉的母親表示，兒子從網上找到製作椪糖的方法，不料在製作時，高溫讓糖與塑膠杯融化在一起，從希吉手上流到膝蓋及小腿，導致他手腳燙傷，腿部的燙傷更造成神經損傷，恐怕需要植皮。據悉，當地先前就曾發生多宗模仿《魷魚遊戲》製作椪糖而導致燙傷的意外，希吉就診的韋斯特米德兒童醫院就表示，光是上個月就已有三宗孩童因製作椪糖而燙傷的事件。



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