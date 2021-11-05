馬克龍短訊外洩 法澳關係陷新低

法國政府不滿總統馬克龍傳給澳洲總理莫里森的私人短訊遭外洩，馬克龍的一名顧問表示，披露國家領導人之間的短訊，是一種非常粗魯和非常規的做法。法國駐澳大使提博（Jean-Pierre Thebault）表示，隨着馬克龍傳給莫里森的私人訊息外洩，法、澳兩國關係已陷入「前所未見的新低點」。馬克龍日前指莫里森對他「撒謊」，說「我不認為我知道」有關事件，但澳洲總理莫里森反駁有關說法，同日澳洲《每日電訊報》更大爆，宣佈撤銷法國潛艦合約前兩天，馬克龍曾透過短訊向莫里森詢問：「關於我們聯合打造潛艦的雄心，我應該期待好消息還是壞消息？」 莫里森更指出，馬克龍已知潛艦合約生變，因而拒絕與他通電話。