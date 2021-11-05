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新澤西州長選舉 民主黨墨菲料險勝

2021-11-05 列印
新澤西州長選舉 民主黨墨菲料險勝
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　　拖延一天後，美國新澤西州州長選情漸趨明朗。一些主流傳媒報道，民主黨籍的州長墨菲（Phil Murphy）在苦戰之下險勝共和黨候選人恰塔雷利（Jack Ciattarelli），得以連任。

　　由於兩人票數十分接近，點票進度十分緩慢，遲遲未公佈結果。綜合美媒公佈的非正式結果顯示，在點算了九成選票後，墨菲的得票率為百分之五十點零三，驚險地擊敗得票百分之四十九點二二的恰塔雷利。餘下仍未點算的選票，主要來自民主黨的根據地埃塞克斯縣。至於郵寄選票，同樣以墨菲佔上風，因此推算他贏得這場選戰。



　　不過，恰塔雷利至今仍未公開承認落敗。他的發言人指，兩人的票數非常接近，現在便宣佈墨菲取勝是「不負責任」，不排除用法律途徑要求重新點票。

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