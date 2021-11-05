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馬克龍古堡設宴 向默克爾頒勳章

2021-11-05 列印
馬克龍古堡設宴 向默克爾頒勳章
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　　法國總統馬克龍周三在盛產紅酒的法國勃艮第中世紀小鎮博訥一座城堡內，為即將卸任的德國女總理默克爾安排了私人告別宴會，席間還舉行儀式，向默克爾頒授法國最高榮譽的大十字榮譽軍團勳章，表揚默克爾在位十六年間為鞏固法、德關係作出的巨大貢獻。

　　默克爾與一向低調的丈夫一同抵達博訥鎮，在馬克龍陪同下走到街上，受到數以百計群眾熱烈歡迎。一些民眾大叫：「安格拉，太棒了！」



　　默克爾在位多年，法國先後有四位總統執政（包括希拉克、薩爾科齊、奧朗德和馬克龍），其間兩國保持密切和友好的關係，在歐盟內一起擔當領導角色。

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