婚後連環受打擊 真子回娘家疲態盡現

已脫離日本皇室的真子公主與小室圭完婚後負面新聞頻傳，繼小室圭在美國的律師資格考試「肥佬」的消息後，昨日再爆出小室因留學而欠債的消息，加上真子的外公、秋篠宮文仁親王妻子紀子妃的父親川嶋辰彥亦在昨天過世，可謂屋漏兼逢連夜雨。日媒周二更拍攝到，小室真子周二獨自一人回娘家，形容她有些憂鬱和疲憊。《周刊女性》昨日指小室圭在美留學的三年時間，已欠下「奧野綜合法律事務所」包括住宿費、生活費等，總共一千萬日圓（約六十八萬港元）的債務。報道又引述宮內廳透露，借出這筆費用的前提是小室圭必須通過律師考試。小室真子周二獨自一人「回娘家」執拾行李時，日媒拍到真子罕見披着散髮，形容真子看起來有些憂鬱和疲憊。宮內廳的「收拾行李」說法，更遭《周刊女性》質疑，行李基本在婚前已打包好，沒有必要在娘家待上七個小時。