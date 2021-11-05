俄女克里姆林宮外 影露股照囚14日

近年多地發生多宗博主、演員、遊客在不同地方露屁股拍照事件，而事件中有個案更涉警局、政府建築物、著名景點而獲判入獄。而日前再有一名俄羅斯成人電影女明星，在克里姆林宮外露屁股拍照，並被判十四日監禁。 據當地傳媒報道，該名俄羅斯女子日前在Telegram分享一組淫穢照，照片中，她站在克里姆林宮外回眸燦笑，並把褲子拉下，露出整個臀部。事件引起關注後，她也在Telegram個人頻道上發文稱，「大家好。最新消息，我被判入獄十四日，因為行為不檢而受到懲罰。」上述並非單一事件，今年八月，一名女博主亦在不同城巿露屁股拍照，當中有在警署門口的照片，被判入獄三日；另一名女演員亦在莫斯科一間警局外露股拍照，遭監禁五日。甚至社交媒體IG上更有一個叫「cheekyexploits」的帳號，分享了很多人在巴黎、巴西、倫敦、泰國等多個著名旅遊地方的「露股」照 。