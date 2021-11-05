安德魯性醜聞案 或明年九至12月聆訊

卡普蘭說，受到新冠肺炎疫情影響，當局為陪審員安排安全的住宿地點時有困難，因此現在很難定出此案的具體開審日期。向安德魯王子提出訴訟的女子朱弗雷（Virginia Giuffre）提出民事訴訟，聲稱自己是愛潑斯坦賣淫集團的受害人，在自己還未成年時便被迫與他的朋友進行性行為，其中一個侵犯她的人就是安德魯王子，而她更指當時安德魯知道她只有十七歲，還未成年。
安德魯已經透過律師否認這些指控。
大嶼山貝澳一個牛家族發生內訌，忤逆水牛子霸佔老牛王的江山，驅逐牛父離開牛群。體型魁梧的兩牛父子，昨日在馬路上展開追逐戰，並衝向一批學童，令十人倒地，其中一名八歲外籍女童一度昏迷，其後無恙。 昨...
2021-11-05
《福布斯》雜誌發佈2021中國內地富豪榜，農夫山泉創始人鍾睒睒以四千二百四十四億元（人民幣，下同）的財富成為富豪榜首，第二是字節跳動創始人張一鳴，近期急升的電子車產業的寧德時代董事長曾毓群就排第三。而...
2021-11-05
一百九十個國家、地區、商業機構和組織，包括一些主要煤碳耗用國波蘭、越南和智利等，周三在氣候變化高峰會上承諾，逐步棄用煤碳在內的化石燃料，並會停止興建及投資新的燃煤發電廠。英國形容這項承諾標誌「停用煤碳...
2021-11-05
恒基日前以508億元破紀錄投得的中環地王，將着重綠化設計，該項目擁逾40萬方呎綠化空間，以打造「城市綠洲」，並重塑中環海濱環境，為該區帶來新景象。屆時該項目亦會重置舊天星鐘樓，而中環郵政總局亦會拆卸，...
2021-11-05
美國聯儲局公佈「收水」 計劃之後，市場缺乏方向，美股三大指數個別發展。杜指周四早段曾跌157點，至36000點；標普指數升0.4%，至4677點；科技股表現較佳，納斯達克指數升0.95%，至15961...
2021-11-05
修咸頓前鋒查阿當斯各賽事近兩場趁二十歲小將布查養傷重獲正選，並接連交出士哥，表現獲好評。今晚英超下游搶分戰主場對阿士東維拉，查阿當斯必傾盡全力助聖徒攻破維拉防線，誓要在布查復出前證明自己可穩坐正選席位，主勝去馬。（Now621台周六凌晨4:00直播） 查阿當斯季初狀態低迷，英超首六輪五次正選未有入球，更被阿爾巴尼亞前鋒布查搶去正選位置，而布查兩次正選上陣都有士哥表現出色，惟他於對般尼之戰足踝受傷，令到查阿當斯在英格蘭聯賽盃第四圈作客車路士重獲正選機會。查阿當斯知恥近乎勇，在該仗取得個人今季各賽事首個入球，上輪英超作客1:0勝屈福特又為聖徒一箭定江山，連續兩仗士哥，助...
2021-11-05
香港的寵物友善地點其實不算多，尤其是商場和店鋪，Pricerite實惠近日宣布，為推廣「人寵共融」理念，旗下六間分店將於每天晚上七時正起，歡迎顧客與寵物一同進店逛街購物。Pricerite實惠集團行政...
2021-11-03
藝人楊明（原名林明樂）去年8月涉酒駕自炒被控三罪，其中兩罪成立，他因不小心駕駛罪成被判監禁18日、罰款3000元、停牌2年及自費參與駕駛改進課程。楊明昨日聞判時搖頭，女友莊思明則爆喊，法官斥楊明並非初...
2021-11-05
英美等地的新冠疫情持續反彈，港人出行海外的期望，短期內不能達到，但爭取與內地通關則漸見眉目。昨天港澳辦發言人形容，香港在疫情防控取得了積極成效，實現了動態清零目標，並透露中港恢復通關的工作正有序推進。按照相關說法，料中港短期內會恢復有限制的人流互通。為了確保通關順利，港府要持續做好外防輸入、內防反彈，為香港經濟搭橋，接通大灣區的經濟活動。 社會各界殷切要求與內地通關，港府表現積極，近日取消多個入境豁免群組，以加強外防輸入；同時，內部亦擴大「安心出行」的使用，並推出免疫力低或高風險群組打第三針等內防反彈措施，保證疫情持續放緩。本港長時間沒有錄得確診個案，只是每天有幾宗輸入病例...
2021-11-05
有消息指，馬會正研究在沙田馬場的停機坪踱步圈和附近範圍轉鋪膠沙物料，以改善該處及附近路段遇天雨時會出現積水及沙泥被沖走的情況。由於目前奧運馬房的練習場亦是鋪設膠沙物料，馬會在相關工程和保養方面有一定經驗，惟因馬季賽事頻密，停機坪踱步圈的使用量大，而且即使七月中馬季收鑼後仍繼續開放，而鋪設膠沙工程或要花上數月，故此暫仍在研究階段，未有定案。 馬場浮世繪
2021-11-05