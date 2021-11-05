安德魯性醜聞案 或明年九至12月聆訊

被捲入美國已故富豪愛潑斯坦性醜聞的英女皇次子安德魯王子（圖），被其中一名女受害人提出民事訴訟控告性侵犯。美國紐約曼克頓聯邦法院法官卡普蘭周三表示，可能會在二○二二年九月至十二月期間進行聆訊。卡普蘭說，受到新冠肺炎疫情影響，當局為陪審員安排安全的住宿地點時有困難，因此現在很難定出此案的具體開審日期。向安德魯王子提出訴訟的女子朱弗雷（Virginia Giuffre）提出民事訴訟，聲稱自己是愛潑斯坦賣淫集團的受害人，在自己還未成年時便被迫與他的朋友進行性行為，其中一個侵犯她的人就是安德魯王子，而她更指當時安德魯知道她只有十七歲，還未成年。安德魯已經透過律師否認這些指控。