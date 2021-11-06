墨西哥度假勝地 毒販火併兩死

事發於周四下午，有十五名拿著長槍的毒梟闖入坎昆以南莫雷洛斯港附近基瓦凱悅（Hyatt Ziva）度假村的沙灘，對着兩名相信是毒販的男子開槍，導致兩人死亡，現場遊客也嚇得驚慌逃竄。
從Twitter曝光的畫面可以看到，許多只穿著泳衣及泳褲的遊客聚集在酒店大廳內，其中有些人還穿著浴袍。還有工作人員指示部份遊客安靜地躲在廚房內，也有人關在客房內將門用椅子擋住。
香港與內地通關逐漸有眉目，繼有傳最快下月中可有條件免檢疫赴廣東省外，特首林鄭月娥昨明確稱期望明年二月，能夠與內地展開較有規模的通關，趁《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒佈三周年時，讓特區政府能舉辦較大型的...
2021-11-06
神舟十三號三名太空人進駐中國太空站約半個月，據內媒引述中國載人航天工程辦公室消息，神舟十三號太空人乘組將於近日擇機執行第一次出艙活動。央視亦發佈他們首次檢測水質樣本的片段。 內地人民網昨日報道，中國載...
2021-11-06
繼上月墨西哥坎昆度假城市圖盧姆有黑幫火併致兩遊客中流彈死亡後，坎昆酒店區旁的沙灘再發生槍擊事件，兩名毒販遭敵對幫派射殺，附近五星級酒店遊客嚇得驚慌逃竄，許多人穿著泳褲躲入酒店大堂及走廊，十分狼狽。而相...
2021-11-06
會德豐旗下位於啟德的MONACO ONE，近日一條龍開放示範單位及公佈首批99伙價單，涵蓋一至三房戶型，一房折實價756.8萬元入場。 會德豐地產常務董事黃光耀指出，MONACO ONE首批99伙，包...
2021-11-06
英倫銀行意外維持息率不變，拖累滙控（005）及渣打集團（2888）受壓，滙控急挫3.6%，收報45.45元，為表現第二差藍籌，拉低大市69點；渣打亦跌3.5%，收報47.3元。「大笨象」跪低，恒指曾挫...
2021-11-06
C朗拿度今季回歸曼聯鞠躬盡瘁，各賽事十一場獨取九球，周四又參與球會聚餐凝聚軍心，卻因為領隊蘇斯克查技窮，未能領軍取得更理想戰績。相反，此子三位葡萄牙師弟貝拿度施華、魯賓戴亞斯及祖奧簡些路，在曼城主帥哥迪奧拿手下盡展所長，今晚英超曼徹斯特打吡作客紅魔，勢合力圍堵大師兄，開客勝。（Now611、621台今晚8:30直播） 由祖雲達斯重投曼聯後，C朗各賽事上陣十一次錄得九入球一助攻，較並列次席的格連活特及般奴費南迪斯多五球，以一己之力撐起球隊。此子周四亦出席球隊聚餐，除了在社交平台上載相片並留言「這是美好的一天」，還在餐廳和等待他的球迷合照，場內場外都做足一百分。 藍月護法脫胎換...
2021-11-06
位列世界新七大奇 、巴西里約熱內盧的救世基督像（Christ the Redeemer），剛在上月迎來九十周年慶，這座世上最具知名度的雕像之一，不但是里約熱內盧及巴西的地標，更是一件宗教及藝術珍品，很...
2021-11-04
去年11月，莊韻澄（莊端兒）閃嫁拍拖僅7個月嘅經理人呂成忠，o依家囝囝肥「波子」經已7個月大，眼大大肥嘟嘟超可愛。「升呢」32F「辣媽」嘅莊韻澄自爆冇嫁錯郎！對於舊愛張致恒修心養性做爸爸，又努力工作搵...
2021-11-06
本來今天應該在澳門的酒店裏過單獨軟禁的隔離日子，訂的是黑沙灣畔的度假酒店，有朝西的海景，酒店的朋友說每天可以看到太陽像一顆鹹蛋黃從天上落進大海。這就令我想像坐郵輪的情景，海上行舟，天天看着海景變幻，十四天看次日落，猶如當年徐志摩呀，錢鍾書呀遠度重洋去英國留學，似乎也是這般光景。為此我特地預備了專業相機和長鏡頭，假裝坐郵輪，天天拍日落，在船上吃據說伙食不錯的一日三餐，有了這樣的心理準備，被禁足的日子相信也好過一點。 但是，澳門的隔離政策突然變卦，隔離十四天放出來之後，依然不能走，還要待七天才可以去大陸，這多出來的七天，令我取消了這一次的工作計劃，把要辦的事情延期，暫時留在香港...
2021-11-06
照例行程序，十月二十七日賽事各場的冠軍及亞軍馬匹均須提供尿液樣本。因此，田下山讓賽亞軍馬匹「翡翠劇院」被抽取了一份例行尿液樣本。 受薪董事小組昨日接獲賽事化驗所主管/首席賽事化驗師何毅雯博士通知，表示「翡翠劇院」的賽後尿液樣本經化驗後，證實含有奧美拉唑（Omeprazole）。「翡翠劇院」的練馬師姚本輝昨日已獲告知該化驗結果。此宗事件現押後至另訂日期進行研訊。 馬場浮世繪
2021-11-06