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墨西哥度假勝地 毒販火併兩死

2021-11-06 列印
■許多只穿著泳衣及泳褲的遊客聚集在酒店大廳內逃避槍手。網絡圖片
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　　繼上月墨西哥坎昆度假城市圖盧姆有黑幫火併致兩遊客中流彈死亡後，坎昆酒店區旁的沙灘再發生槍擊事件，兩名毒販遭敵對幫派射殺，附近五星級酒店遊客嚇得驚慌逃竄，許多人穿著泳褲躲入酒店大堂及走廊，十分狼狽。而相關影片及照片都在社交網瘋傳。

　　事發於周四下午，有十五名拿著長槍的毒梟闖入坎昆以南莫雷洛斯港附近基瓦凱悅（Hyatt Ziva）度假村的沙灘，對着兩名相信是毒販的男子開槍，導致兩人死亡，現場遊客也嚇得驚慌逃竄。



　　從Twitter曝光的畫面可以看到，許多只穿著泳衣及泳褲的遊客聚集在酒店大廳內，其中有些人還穿著浴袍。還有工作人員指示部份遊客安靜地躲在廚房內，也有人關在客房內將門用椅子擋住。

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