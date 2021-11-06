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芬蘭首都市政府 棄肉類護地球

2021-11-06 列印
芬蘭首都市政府 棄肉類護地球
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　　芬蘭首都赫爾辛基市宣佈，自明年一月起，市政府在研討會、員工會議、招待會和其他活動將不再提供肉類，改以素食菜餚和當地永續性的魚肉來取代，以減少碳足跡。

　　新政策規定，市政府相關活動中提供的咖啡、茶葉和香蕉等品項都必須來自公平貿易生產商；此外，燕麥奶將取代一般牛奶，零食和點心不能再裝在即棄的一次性容器中。市政府在一份聲明中表示，相關措施旨在減少食物對氣候變化的影響，同時減少這座城市使用的自然資源量。



　　今年八月擔任市長的瓦爾蒂瓦寧（Juhana Vartiainen）表示，他很高興赫爾辛基市在某些情況下保留了提供肉類的選項。他告訴芬蘭媒體《晚報》，舉例來說，如果瑞典國王來訪，則可以提供國內野味，或是向某些團體供應肉類是相當自然的事，一定要因時制宜。



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