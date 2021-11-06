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紐西蘭夫婦挖出7.9公斤超巨馬鈴薯 有望破世界紀錄

2021-11-06 列印
　　紐西蘭北島哈密爾頓一對經營小農場的夫婦，今年八月底偶然挖出一個重達七點九公斤（十七點四磅）的巨型馬鈴薯，或刷新全球最大馬鈴薯的世界紀錄。挖出巨型馬鈴薯的夫妻檔分別叫科林（Colin）和唐娜（Donna）。而唐娜更指：「我簡直不敢相信！它實在太大了。」唐娜指馬鈴薯外觀像變種一樣。

　　這有可能是有紀錄以來發現的全球最大顆馬鈴薯。夫婦兩人合力將它拖進車庫，放在舊磅秤上測量時，顯示着驚人的七點九公斤。據目前已知的全球最重馬鈴薯，是二○一一年來自英國的馬鈴薯，紀錄的重量不足五公斤，紐西蘭這對夫婦挖出的馬鈴薯足足比它多出近三公斤，因此夫婦兩人決定申請健力士世界紀錄，目前正在等待官方回音。





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