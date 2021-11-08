美國德州休斯敦市警方已對上周五晚Astroworld音樂節期間發生人踩人及導致最少八人死亡的慘劇，展開刑事調查。未經證實的消息說，觀眾當中有人向其他人注射藥物。據報，死者都是年輕人，年紀最輕的只有十四歲，另有十三人仍留醫。暫時未有人被捕。休斯敦警察總長芬納說，調查人員接到有人舉報，聲稱在活動期間，觀眾可能被其他人注射藥物。他引述一名在場當值的醫護人員說，一名負責在場維持秩序的保安員聲稱，他在混亂中試圖控制人群及把部份人抓開時，感覺到自己的頸部被人用東西刺中，之後不省人事。救護人員及後使用鴉片類解毒劑「NARCAN」進行急救，那名保安員才回復知覺，而且發現他的頸部的確有被針刺過的痕跡。警方在現階段無法證實上述傳聞，也未知觀眾當中是否有人吸毒或濫藥，引發慘劇。