聯國：4500萬人處饑荒邊緣

聯合國世界糧食計劃署（WFP）周一發表一份報告，指在全球四十三個國家和地區內處於饑荒邊緣的人，已上升至四千五百萬，比對上一年的四千二百萬增加了大約三百萬人。同時要應付全球的饑荒所需的成本，已由一年前的六十六億美元上升至現在的七十億美元。世界糧食計劃署指出，人數上升的其中一個主因，是阿富汗有多三百萬人面對饑荒。該機構的總幹事貝斯利表示：「暴力衝突、氣候變化和新冠肺炎疫症，都推高極度飢餓的人數。」他更去過阿富汗視察，謂：「燃料價格上漲、食品價格上升、肥料愈來愈貴，各種因素加起來引發新的危機」。