全球首富馬斯克（Elon Musk）上周六在社交平台Twitter發起網上投票，問「應否賣出所持有的電動車車廠Tesla的其中百分之十股份」。最終結果顯示，過半數參加投票的網民都贊成「賣」。馬斯克回應：「我準備接受這個結果」，不過他暫時未透露會於何時沽貨，以及對大市和Tesla股價造成的影響。這次前所未有的網上投票活動中，總共有超過三百五十萬票。結果顯示，百分之五十八贊成他賣股。馬斯克日前表示，不管這次網上投票的結果如何，他都會跟隨「粉絲」和追隨者的意見去做。資料顯示，連同股票期權在內，馬斯克共持有Tesla百分之二十三股份，即大約一億七千零五十萬股。以上周五的收市價計算，如果他出售百分之十，可套現二百一十億美元（一千六百三十八萬億港元）。他早前透露，未來三個月要行使大量期權，而這樣做會產生巨額稅項。他不想借錢交稅，因為會令股價下跌。如果他出售部份股份，便可以套現及釋出部份資金，用作交稅。這次網上投票引起了一些爭議，提議開徵富人稅的參議院金融委員會主席懷登表示：「不管世界上最富有的人是否要交稅，都不應該取決於Twitter上面的投票結果。現在是時候向億萬富豪徵收入息稅。」另外，馬斯克將自己的Twitter名稱改為Lorde Edge，聯合創始人比利馬庫斯指出，Lorde Edge是「老總督」的字謎。目前尚不清楚他更改Twitter名稱的原因，不過改名同時引發了一種同名加密貨幣的誕生。據悉，Lorde Edge（CRYPTO︰ EDGE）代幣部署在幣安智能鏈上，目前有八個代幣持有者。﻿