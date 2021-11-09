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美重開邊界 大批墨國人圖偷渡

2021-11-09 列印
■墨西哥人湧往邊境城市，希望趁機偷渡入美。 路透社
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　　正當美國重開與加拿大和墨西哥的陸路邊界，有數以百計的墨西哥人湧往該國北部的邊境城市，希望趁機偷渡入美申請庇護。美媒引述有人擔心引發新一輪偷渡潮，對美國邊境社區構成壓力。

　　一些專門協助非法移民的組織指出，有些墨西哥人被誤導，以為美國通關之後，他們會有更大機會獲得庇護。



　　據提華納市內一間非法移民收容中心的負責人指：「我們已向他們解釋，即使美國重開陸路邊界，也要有身份證明文件和簽證的人才可以越境進入美國」不過他說：「他們不聽勸告，也不願意等候。」

　　除了墨西哥人外，也有來自他國包括中美洲國家的非法移民聚集此處，候批庇護申請。受到新冠肺炎疫情影響，積壓的個案已達到數以萬計。

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