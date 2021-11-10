iPhone爆私隱問題 用戶行定企都知

iPhone用戶再爆出私隱安全問題。近日有安全研究人員發現，iOS版的facebook、Instagram可透過手機加速計（Accelerometer）來監控使用者行走坐臥等行為，甚至可以此掌握用戶行程和行為，嚴重侵犯用戶私隱，專家指解決方法是卸載刪除相關的手機應用程式。資訊安全研究員巴克里（Talal Haj Bakry）與邁斯克（Tommy Mysk）日前警告，即使iPhone用戶透過新版iOS協議來禁止App蒐集和追蹤用戶資料與數據，但是Meta（原名facebook）旗下應用程式facebook、Instagram和WhatsApp一直在讀取加速計的資料。研究員稱，加速計的數據除可了解用戶的心率、動作甚至是精確的位置，可判斷用戶使用手機時是躺着、站着或走路，以及用戶在特定時段的行為或活動。而Meta可透過資料，將用戶分組，就可判斷使用者的行為，例如正在搭巴士或其他交通工具。研究更測試了TikTok、微信、iMessage、Telegram和Signal都未出現類似情形。