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維珍銀河再售百張機票 太空遊每人350萬

2021-11-10 列印
維珍銀河再售百張機票 太空遊每人350萬
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　　太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）表示，自今夏將創辦人布蘭森送上太空後，迄今已售出約一百張太空遊機票，商業服務預計將在明年底展開，目前每張機票票價為四十五萬美元（三百五十萬港元）。

　　維珍銀河發言人指，維珍銀河迄今共售出七百張太空遊機票。而目前的太空旅行機票，比二○○五年到二○一四年出售給約六百名顧客的價格來說，已高出約一倍，當時的票價為二十萬到二十五萬元（一百五十五萬至一百九十四萬港元）。



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