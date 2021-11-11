「Apple-I」電腦312萬元拍出

美國加州周二一個拍賣會上，蘋果公司已故教主喬布斯和另一位創辦人沃茲尼亞克，於四十五年前合力砌成的一部古老相思木殼電腦以四十萬美元（約三百一十二萬港元）售出。據報，外界本來估計它的成交加價可高達六十萬美元（約四百六十萬港元）。報道指，那部到現在仍然可以開動及操作的「Apple-I」電腦被形容為現今蘋果「MacBook」的曾曾祖父。同時在喬布斯和沃茲尼亞克合作創立蘋果公司早期，只是砌了二百部這款電腦，其中有部份是木製外殼，更加稀有。有報道稱其為收藏家的聖杯。不過，實際成交價與目標有一段距離。據悉，該「Apple-I」只服待過兩個主人。第一個主人是加州查菲學院的一名電子教授。