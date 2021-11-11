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NASA推遲登月計劃至2025年

2021-11-11 列印
NASA推遲登月計劃至2025年
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　　美國太空總署（NASA）周二宣佈，把運送太空人重登月球的計劃推遲至二○二五年或以後。最新公佈的時間表，比前總統特朗普在任時所公佈的目標日期，推遲最少一年。

　　前總統特朗普數年前公佈展開「阿提密斯計劃」（Artemis） ，但自從公佈這項計劃以來便重重受挫。億萬富豪貝索斯創立的藍色起源公司提出法律訴訟，指控太空總署把研發登陸器的合約批給其對手、另一位億萬富豪馬斯克的太空探索公司SpaceX。法院剛於上月裁定太空總署勝訴。尼爾森表示：「因為法律訴訟，我們已損失七個月時間。現在估計，SpaceX在競賽中勝出的首部示範登陸器在『阿耳忒彌斯』第三階段計劃下送太空人在月球登陸的計劃，不會於早於二○二五年之前實現。」





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