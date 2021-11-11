社交網站facebook周二宣佈，將於明年初開始移除涉及敏感題材的網上廣告「詳細目標設定」選項。該公司所指的敏感題材，包括種族、健康、宗教信仰、政治和性取向等。facebook現時為廣告商提供的「詳細目標設定」選項，是採用人工智能技術根據用戶在該公司平台上與其他人互動的內容，向用戶展示相關的網上廣告。這種經營手法引起愈來愈大關注和爭議，也有愈來愈強烈的聲音要求對科網企業加強審查和監管。該公司在最新發表的一篇網誌文章中宣佈，由二○二二年一月十九日起作出改動，移除涉及敏感題材的「詳細目標設定」選項。某些敏感題材例如「肺炎認知」、「世界糖尿病日」、「同性戀及跨性別文化」、「猶太假期」，以及涉及政治和社會問題的題材，都不會自動向用戶展現相關的廣告。負責產品推廣和宣傳的副總裁穆特說：「我們聽取了專家們的意見，關注到這些廣告會令一些沒有足夠代表的群體，有不好的體驗。」他指出：「作出這項決定一點也不容易，因為我們知道，移除網上廣告『詳細目標設定』選項可能會對一些商業公司、機構和組織帶來壞影響。」一些廣告合作夥伴關注到，他們今後不能再利用這種途徑，去推動正面的社會變化。不過，廣告商仍然可以根據facebook用戶的地點、它們本身擁有的顧客名單等，向facebook用戶進行針對性的宣傳。早前研究機構Empire Financial Research執行長蒂爾森（Whitney Tilson）已指，以Alphabet（Google母公司）為例，認為fb改名為Meta，其最大獲利來源依然會是廣告業務，而非硬體、軟件及服務銷售項目。