白俄邊境難民危機 波蘭總理譴責俄為幕後黑手

白俄羅斯與波蘭接壤的邊境，繼續有數以千計難民留守，企圖進入波蘭。據報晚間氣溫曾跌至攝氏零度，多人死亡。波蘭總理莫拉維茨基指責，今次難民危機的幕後黑手是俄羅斯，形容俄方及白俄兩國以難民作為人盾，發動新型戰爭。又指現時已增派軍警到邊境，但擔心白俄可能會挑起事端，令局勢升級。外媒有報道指，難民部份人來自中東、阿富汗及非洲，當中更有家長帶著兩個月大嬰兒；另有報道指，晚間氣溫曾跌至差不多攝氏零度，多人死亡。報道引述有伊拉克人稱，他們在邊境一帶「無路可退」，營地缺乏食物。波蘭與歐盟國批評白俄「策劃」難民潮，但白俄總統盧卡申科否認指控，指難民合法抵達邊境，有權申請庇護。反指歐盟及美國要負責。除波蘭外，白俄鄰國立陶宛和拉脫維亞近幾個月來，截獲由白俄非法入境的人數激增。立陶宛宣佈與白俄的邊界進入緊急狀態。