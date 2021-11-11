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英女染新冠亡 遺願骨灰製成煙花綻放

2021-11-11 列印
■唐娜的妹妹斯蒂芬妮說：「從她去世的那一刻起，我們就知道我們需要燃放煙花。」網上圖片
■唐娜的骨灰製成煙花燃放。網上圖片
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　　英國的四十二歲大學老師唐娜（Donna Coleman）因患上新冠肺炎去世，家人遵循她的遺願，將她的骨灰製成煙花燃放，讓親友們欣賞到一場長達五分鐘的煙花表演。英媒報道，唐娜本年一月六日感染新冠肺炎去世。她生前多次向親友提及，希望自己死後，遺體能通過煙花表演的獨特的形式，將骨灰在空中飄散。不過，唐娜病逝時，當局正禁止舉辦超過五人的聚會，其家人因此擱置籌備工作。

　　最終上月三十一日，唐娜的一百五十名家人、朋友和同事，欣賞這場長達五分鐘的骨灰煙花表演。當日舉行的活動還包括卡拉OK和抽獎，為一家名為「唐娜的願望」的慈善機構籌得一千三百四十英鎊（約一萬四千港元），會為唐娜已故閨蜜的六歲女兒提供援助。



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