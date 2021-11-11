多倫多寄宿學校遺址 再搜索學童屍體

加拿大多倫多附近其中一座最古老和營辦得最久的原住民寄宿學校的遺址，周二展開新的搜索行動，尋找更多可能埋葬了原住民學生屍體的無標記墳墓。過去數月，警方教原住民如何使用能探測地底的雷達，掃描廣達五百畝的土地，以確定是否埋葬了人類骸骨。預料搜索和分析工作持續兩年。代表原住民的格蘭河六國原住民居留地組織的領袖希爾形容是踏出第一步，他指：「對許多人來說，今天是期待已久的一天，但也令人勾起痛苦回憶」由十九世紀末至二十世紀九十年代，估計有多達十五萬名原住民小孩子被強迫入讀寄宿學校，估計有超過四千人因為營養不良、患病或自殺死亡。