多倫多寄宿學校遺址 再搜索學童屍體

過去數月，警方教原住民如何使用能探測地底的雷達，掃描廣達五百畝的土地，以確定是否埋葬了人類骸骨。預料搜索和分析工作持續兩年。代表原住民的格蘭河六國原住民居留地組織的領袖希爾形容是踏出第一步，他指：「對許多人來說，今天是期待已久的一天，但也令人勾起痛苦回憶」
由十九世紀末至二十世紀九十年代，估計有多達十五萬名原住民小孩子被強迫入讀寄宿學校，估計有超過四千人因為營養不良、患病或自殺死亡。
本港爭取與內地通關之際，本港昨日新增五宗輸入個案，其中兩人為國泰航空機師，他們駕駛貨機回港後，於機場檢測為陰性，但回到社區後檢測呈陽性，二人均帶變種病毒株。由於兩人先後去過多個地方，至少十三個處所須強...
2021-11-11
被封為「北大才女」的劉媛媛，曾因在電視節目中演說激動人心而爆紅。她近年更加入抖音做直播主帶貨銷售，一個晚上最高銷售額達一億元人民幣（下同，約一億二千萬港元），雖有網民批評她走歪路，但作為北京大學法律系...
2021-11-11
二○一四年榮獲諾貝爾和平獎、積極為女性爭取教育權利的巴基斯坦女子馬拉拉（Malala Yousafzai）昨日在社交平台Twitter公佈婚訊，世界各地不少網民送上祝福。 積極為女性爭取教育權利 ...
2021-11-11
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田第一城30座中層H室，面積327方呎，兩房間隔，原叫價600萬，議價後以573萬沽出，呎價17523元，屬市價水平。...
2021-11-11
美國10月份消費物價指數（CPI）高於預期，並且創31年新高，市場擔心通脹熾熱，會迫使聯儲局提早加息，美股昨晚早段下跌。杜指早段跌38點，至36281點，跌幅為0.1%。標普指數早段跌0.5%，納指則...
2021-11-11
C朗拿度最近於曼聯孤掌難鳴，返回葡萄牙報到即表示開心，全因隊中有迪亞高祖達這名最佳助手。後者於利物浦夥拍穆罕默德沙拿，在葡軍輔助C朗一樣稱職，今晚世界盃歐洲區外圍賽A組，有力助國家隊作客擊敗已經出局的愛爾蘭上榜首，下輪跟緊隨其後的塞爾維亞爭出線前，佔盡先機。（有線602、662台周五凌晨3:45直播） 雖然C朗英超獨取四球，個人交足功課，但曼聯接連兩次主場大戰，恥辱性不敵利物浦和曼城，他也難免被各界批評。難怪回到國家隊後，他立即於社交平台上載葡軍的操練照片，並喜言：「重返家鄉令我感到加倍的開心。」 追榜首爭直接出線 此子倍感暢快，是因為比起紅魔的三四一二陣式，葡萄牙...
2021-11-11
若然喜歡Galaxy Z Flip3 5G那小巧摺疊Phone格，現在是入手好時機，事關Samsung香港官方網店正舉行「Samsung Week」優惠活動，即日（11月9日）至11月14日（日），凡...
2021-11-09
「安心事件」發生近3年，47歲馬國明做咗受保護嘅「馬明BB」，去年跟34歲湯洛雯公開戀情獲全城祝福，拍拖以來屢傳好事近，最近再傳馬國明已向某國際品牌訂製婚戒預備結婚。正拍攝文偉鴻監製新劇《隱形戰隊》的...
2021-11-11
香港的新冠肺炎疫情，經長期本地「清零」後，或面臨新一波輸入變種病毒的威脅。當局公佈兩名國泰機師從德國回港前，疑在當地染疫，兩人屬豁免類別人士，故在機場病毒檢測呈陰性後可以回家，但其後確診變種病毒，由於兩人分別到過多個處所，令人擔心變種病毒有機會進入社區，事件反映本港外防輸入仍有漏洞。為今之計，一方面追蹤社會是否留下傳播鏈，同時再出力谷針，加強內防反彈力度，不能再猶豫。 港府為了爭取早日與內地通關，決定取消多個入境免強檢的豁免群組，但昨天有獲豁免機組人員「中招」，反映即使社會有需要，但豁免組別入境，存在帶入病毒的風險。當局要再次深入檢討，是否進一步減少豁免類別和人數，以免外防...
2021-11-11
文家良昨晚憑霍宏聲策騎的「開懷大少」贏馬，已經連贏九個賽日，氣勢如虹。而由於馬主沒有到場，練者邀請霍宏聲的母親霍太（霍利時太太）一起拉頭馬，齊齊分享喜悅。 賽後文家良說：「由於『開懷大少』已經八歲，而...
2021-11-11