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法國瑪麗皇后兩鑽鏈 逾6300萬拍出

2021-11-12 列印
法國瑪麗皇后兩鑽鏈 逾6300萬拍出
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　　上斷頭台的法國末代皇后、國王路易十六的妻子瑪麗．安東尼曾擁有的兩條鑽石手鏈，周二在瑞士日內瓦拍賣，並由一名匿名競投者透過電話以七百四十五萬瑞士法郎（約六千三百萬港元）成功投得，較原先估計的二百至四百萬美元（約一千五百五十至三千一百萬港元）成交價高出約一倍。

　　這次由佳士得負責拍賣的兩條鑽石手鏈，兩條手鏈呈三排鑽鍊形式，共計鑲嵌一百一十二顆鑽石的頸鏈。拍賣前預估價格會落在二百至四百萬美金。



　　據《BBC》等外媒報道，瑪麗皇后於一七七六年訂購這件珍寶，當時總價達二十五萬英鎊，已是一筆天文數字。她被送上斷頭之前，將她的珠寶裝箱運出法國，她的女兒逃到奧地利時收到了木箱，之後就在家族代代相傳了二百多年。



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