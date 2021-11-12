蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國全球氣候變化高峰會議上，近年關係持續緊張的中國和美國周三出人意表地發表聯合聲明，同意共同合作及加快行動，控制破壞氣候及環境的溫室氣體排放量，一同應付全球氣候暖化的危機。參加會議的中國氣候變化事務特使解振華和美國環境特使克里分別舉行記者會，宣佈兩國同意共同合作，加快減排的速度、藉以實現二○一五年締結的《巴黎協定》所定下的目標。解振華在記者會上說：「作為全球兩大國，中國和美國肩負特殊的國際責任和義務。我們發表這份聯合聲明，再一次顯示互相合作是中、美之間的唯一選擇。藉著我們兩國共同合作，可做許多不但只對我們兩國有利，也對全世界有利的事情。」他指出：「雙方承認，全球現時所作出的努力，與《巴黎協定》所定下的目標存在顯著差距。因此，我們同意共同加強行動。」克里則稱，兩國今次能達成協議，令他感到十分高興。美國和中國有兩個選擇：一是脫離COP26，不合作，讓全世界都不知道未來會變成怎樣；一是共同合作，壯大雄心，走一條更好的路。克里又透露，美國總統拜登和中國國家主席習近平快將舉行視像高峰會議，美方團隊現正忙於準備。他又表示，早在拜登今年初上台後，他於二月便與解振華展開持續了多月的對話。據美國有線新聞網絡（CNN）報道，對於中國會否支持COP26峰會聯合公報草稿中的全部內容，解振華沒有直接回應，但他重申，中國仍然堅守《巴黎協定》中把全球氣溫升幅控制在攝氏一點五至兩度的目標。