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馬斯克及其信託基金 沽出Tesla共450萬股

2021-11-12 列印
■美國億萬富豪馬斯克本周行使認股權證，套現了大約五十億美元交稅。美聯社
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　　美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）本周行使認股權證，買入了近二百二十萬股Tesla股票，並沽出大約九十三萬四千股，套現約十一億美元（逾八十五億港元），藉以履行他因為行使認股權證而衍生的稅務責任。另據路透社報道，馬斯克信託基金也沽出了三百六十萬股，總值四十億美元，即總共套現了大約五十億美元。據報，佔了馬斯克持有的Tesla股份的百分之三左右。

　　上周末的網上投票受到各方注目。投票結果公佈後，令人擔心會觸發沽售潮。



　　據Tesla提交上證監會的資料，馬斯克是於本周一（八日）沽貨的，本周二Tesla在紐約的股價受到沽壓急挫了百分之十二，公司總市值一度失守一萬億美元大關，但馬斯克售股的消息獲得證實後，到周三收市時，該公司股價從低位強勁反彈百分之四點三，收復部份失地。

　　專家指「相信Tesla業績強勁，短期內形勢都不會退卻。」

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