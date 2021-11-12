白俄非法移民危機惡化 俄羅斯北約背後角力

大批非法移民企圖從白俄羅斯闖關湧入鄰國波蘭的危機，目前進一步惡化。俄羅斯周三派出兩架可携帶核武器的轟炸機進入白俄領空內執行巡邏任務，以示全力支持白俄政府和盧卡申科；而同日北約也表態支持波蘭。分析家指這場危機已演變成北約和俄羅斯的對抗。報道指，現時仍有數千人在波、白邊區滯留，波蘭派出一萬五千名軍人戒備及阻止他們入境。執法人員至今已拘捕了九人，另有四十八人被截獲及馬上被遣返白俄。歐盟周三嚴厲譴責，白俄政府使那些非法移民送死，下一步可能加強制裁白俄；白俄政府反斥西方國使用危險和致命手法處理事件，苛待非法移民。