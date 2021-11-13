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聯國秘書長：續投資化石燃料 氣候承諾淪空談

2021-11-13 列印
古特雷斯
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　　蘇格蘭格拉斯哥舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會（COP26）周五閉幕，但仍有數項重要議題懸而未決。聯合國秘書長古特雷斯表示，只要各國政府繼續對石油、天然氣、煤炭計劃投資數以萬億計美元，各國許下的減少碳排放承諾將淪為空談。

　　古特雷斯在會上發言指：「在格斯拉哥（COP26主辦城市）這裏的聲明都很振奮人心，但還是遠遠不足。只要化石燃料產業還拿得到數以萬計美元的補貼，那麼承諾聽起來就都是空洞的。」古特雷斯說：「我們不能只滿足於最低限度的共識，我們知道甚麼事必須被完成。」他更指「每個國家、每座城市、每間企業、每個金融機構必須從現在開始，根本地、可信地及可驗證地減少他們的排放，並將他們的投資組合去碳化。」這場峰會旨在促進全球的努力，確保目標是將全球暖化限制在攝氏一點五至兩度的《巴黎氣候協定》可以實現。但聯合國表示，各國推出的最新減碳計劃，將讓本世紀的氣溫升高攝氏二點七度。





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