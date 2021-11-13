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美警告俄或入侵烏克蘭 俄方否認

2021-11-13 列印
■俄羅斯國防部表示，周四緊急派遣一架蘇愷30戰機升空攔截英偵察機。網上圖片
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　　俄羅斯近期在烏克蘭東部邊境集結軍隊、坦克及大炮，美國白宮周四為此警告歐洲盟國，俄軍或會對烏克蘭採取軍事行動，但俄方否認。

　　俄方否認會向烏克蘭採取軍事行動，俄羅斯聯合國副大使波利揚斯基周四強調，莫斯科永不侵略烏克蘭，除非受到挑釁。波利揚斯基反指，許多威脅都是來自烏克蘭，而美軍軍艦又在黑海活動，因此要避免在黑海爆發直接衝突，每一日都非常困難。他向美國警告，這是真正的挑釁。



　　同時，俄羅斯周四證實，英國一架RC-135電子偵察機在克里米亞附近飛行，俄方已緊急派一架蘇愷30戰機升空攔截。俄方指英方此舉是美國及其盟國藉此在黑海地區擴大軍事活動。

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