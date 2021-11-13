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梵高《乾草堆》拍賣 近2.8億成交

2021-11-13 列印
■作品反映出梵高當時對日本主義的迷戀，令他用上更多重現日本木刻的圖形風格。 佳士得拍賣網
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　　荷蘭後印象派大師梵高一幅水彩畫《乾草堆》（Wheat Stacks），在二戰期間落入納粹德軍手上及經多次易手後，周四在美國紐約拍賣，最終以三千五百九十萬美元（二億七千九百二十八萬港元）成交，超出事前估值的二千萬至三千萬美元（一億五千五百六十萬至二億三千三百四十萬港元）。

　　梵高在一八八八年在法國阿爾勒居住期間，迷上周圍的田園生活方式，因此創作多幅包括《乾草堆》在內以豐收為主題的作品。



　　與梵高膾炙人口的經典畫作使用油彩不同，《乾草堆》以水彩、水粉、筆及墨水在紙張上完成。

　　拍賣作品的英國拍賣公司佳士得拍賣行指，這幅作品反映出梵高當時對日本主義的迷戀，令他用上更多重現日本木刻的圖形風格。



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