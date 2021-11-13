梵高《乾草堆》拍賣 近2.8億成交

據說明年二月香港跟內地就會通關，但有需要去內地工作的朋友，依然會冒酒店隔離之苦，到內地隔離。於是到哪裏隔離最有人性，就成了這群人最關心的話題，誰不想在這無妄之災中稍為住得舒服一些，日子過得像樣一些，以至心情少些沮喪。 這些去內地工作的朋友，有的去澳門隔離，有的去上海隔離，有的去深圳隔離，諸如此類。住的酒店有好有壞，所謂好，是客房乾淨，伙食還可以。所謂壞，便是房間又差，吃得更差。還有一種，就是房間還可以，吃得極差。比如一個朋友在深的酒店隔離，客房尚算乾淨，但伙食差得不用花錢減肥。這天通電話，他說前一天的早餐是一個饅頭和一杯橙汁。午餐的主菜是一塊炸得沒有水份又辣得要死的雞扒，晚...

2021-11-13