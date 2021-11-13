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阿桑奇獲准在英國獄中結婚

2021-11-13 列印
　　英媒報道，正關押在英國倫敦貝爾馬什監獄內的「維基解密」創辦人阿桑奇，已獲准在獄中與未婚妻莫里斯（Stella Moris）結婚。兩人早前擬提出法律訴訟，指英方阻撓兩人結婚。莫里斯對獲准結婚表示欣慰，希望婚姻不會再受干擾。

　　莫里斯本身是一名律師，她在二○一一年加入阿桑奇法律團隊時認識對方，兩人自二○一五年起相戀，兩年後訂婚，現時育有兩名孩子。



　　不過阿桑奇自二○一九年美國採取法律行動試圖引渡他以來，他便一直被關押在戒備森嚴的貝爾馬什監獄。二人多年來一直希望結婚，但沒有得到當局及獄方回應。

　　兩人日前擬對副首相兼司法大臣藍韜文和貝爾馬什監獄的獄長劉易斯（Jenny Louis）採取法律行動。最終在向獄長提出申請後，阿桑奇獲准與莫里斯結婚。



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