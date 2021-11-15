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富國未兌現承諾 環保少女批氣候峰會淪空談

2021-11-15 列印
富國未兌現承諾 環保少女批氣候峰會淪空談
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　　聯合國氣候變化大會加開一日會議後，近二百個國家最終周六達成協議，但仍未達科學家認為抑制危險氣溫上升所必須採取的措施。瑞典環保少女通貝里批評，這場峰會除了「空話」外，毫無成果。

　　歐洲多國不滿大會應印度要求，將「逐步淘汰」（phase out）使用煤碳，改為「逐步減少」（phase down）；同時由於美國和歐盟為首的富裕國家抗拒，最終文本亦對任何具體的金援機制都略而不提。



　　最終協議提及，富國未能兌現十年前承諾，每年掏出一千億美元（七千八百億港元）協助脆弱國家，「令人深感遺憾」，並敦促富國緊急付清欠款且直到二○二五年。



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