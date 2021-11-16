五月逝世的「雜交水稻之父」袁隆平，昨日在湖南長沙唐人萬壽園陵墓安葬。同日湖南省農科院亦舉辦追思會及分享近期科研成果進展。﻿袁隆平的骨灰安葬儀式，在長沙唐人萬壽園陵墓舉行，現場禮賓隊伍手捧白花和袁老遺像，伴隨著哀樂，邁着整齊步伐，護送袁老花車安葬。園區內一條數十米的橫幅寫着「唐人萬壽園全體員工向袁隆平院士致以最崇高的敬意」。大批市民手持白花前往悼念。在安放儀式上，袁隆平的骨灰上面覆蓋着國旗，遺像背後的巨石上，鐫刻着他生前的一句話：「人就像種子，要做一粒好種子」。同日九時三十八分，將由湖南省農科院主辦袁隆平院士追思禮，展開對老先生的深情懷念，及近期科研成果進展的分享。袁隆平是研究和發展雜交水稻技術的開創者，是全球首個成功利用水稻雜交優勢，應用於生產的科學家。他亦研究「海水稻」、即是在沿海潮浸地帶和內陸鹽鹼地生長的特殊水稻，有助解決糧食安全問題。袁隆平被稱為「雜交水稻之父」，同時是「共和國勳章」的獲得者。他在五月二十二日因多器官功能衰竭，在長沙病逝，終年九十一歲。對於為何時隔近六個月後下葬，昨早有內媒引述袁隆平助手楊先生表示，因袁院士去世後國家對他的安葬地都很重視，長沙、江西的家鄉等希望袁院士能夠歸葬到他們那裏，經過多方考察後，最終確認安葬在唐人萬壽園。袁隆平生前受訪時曾提及，他做過的幸福夢是「夢見水稻長得比高粱還高，穗子比掃帚還長，我和同事坐在稻穗下乘涼。」﻿