JR福島站刀漢斬人 八旬婦腹部受傷

據日本放送協會（NHK）報道，日本福島縣福島市昨天（日本時間）下午接近四時發生持刀傷人事件。疑犯當場被捕，據報他在調查中以「我不記得」來否認指控。據悉，男子在JR福島站西口持刀刺傷一名八十多歲老婦的腹部，受害者緊急送醫，意識清醒。有報道引述目睹案發過程的高中生表示，當時看見一名男子雙手持疑似為水果刀的利器，刺傷民眾後被附近二名男子制服。警方隨後趕到現場，當場以傷害罪嫌將男子逮捕。 警方稱，被逮捕男子高橋清現年六十九歲，自稱失業，且居無定所。回應調查時，高橋更表示，他「不記得」並否認指控。