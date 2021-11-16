馬克龍悄悄換國旗藍色 惹宣揚反歐盟爭議

法國媒體報道，總統馬克龍悄悄改變了法國國旗的顏色，把國旗上原先較亮的藍色，轉為色調校深、與歐盟旗幟有別的海軍藍，因為海軍藍是法國大革命的象徵。但有外界質疑，這是馬克龍藉機表達對歐盟的不滿。據歐洲一台與《巴黎人報》指出，三色旗的顏色是由一九七六年時任法國總統德斯坦（Valery Giscard d'Estaing）改成更亮的藍色，當時是為配合歐洲旗幟上的藍色。事件引發兩派爭論，有弦外之音更認為，馬克龍默默表達對歐盟的反對之意；但有關各方不同意，指由於明年一月法國將擔任歐盟輪任主席國，且四月馬克龍還得面臨總統大選。