強調兩國應和平共存共贏 習拜視像峰會歷時逾三小時

峰會於周三早上八時四十五分（美國東岸時間周一晚上七時四十五分）展開，中午十二時二十四分結束。會晤中，兩位領袖都面露笑容。習近平發表開場白時，形容拜登為「老朋友」，表示很高興與他見面。
習近平強調，推動中、美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣候變化、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需健康穩定的中、美關係。中、美應該互相尊重、和平共處、合作共贏。他表示：「地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。」
同時習近平闡述了中方在台灣問題上的原則立場，他強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人就有意搞「以台制華」。他形容「是在玩火」，他指，中方願以最大誠意和努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。
拜登表示，他願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美方奉行一貫的「一中」政策，不支持「台獨」。
拜登亦表明，美國會堅持本身的價值觀，重視華府一向關注的議題，包括人權和印太地區其他問題。他同時指，兩國領袖必須確保彼此的競爭不會演變成公開衝突，不管是有意的衝突還是無意的衝突。
有內媒引述北京學者表示，會晤對兩國意義重大，兩國之間的關係由衝突轉為和平共處；又認為中美貿易戰有望告一段落。
不過美媒引述白宮聲明稱，拜登在會上指中國處理貿易及經濟的做法不公，聲言要保護美國本土工人及工業。