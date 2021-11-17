強調兩國應和平共存共贏 習拜視像峰會歷時逾三小時

中國國家主席習近平和美國總統拜登周二早上舉行歷時三小時的視像會晤，習近平強調，兩國應互相尊重，建立更好溝通，和平共存，合作共贏。拜登表示，望坦誠對話，雙方須避免發生衝突。中媒報道，兩國元首認為，此次會晤是具建設和富有成效；而美媒指出，白宮對會議的期望很低，沒有發重大公告及聯合聲明。峰會於周三早上八時四十五分（美國東岸時間周一晚上七時四十五分）展開，中午十二時二十四分結束。會晤中，兩位領袖都面露笑容。習近平發表開場白時，形容拜登為「老朋友」，表示很高興與他見面。習近平強調，推動中、美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣候變化、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需健康穩定的中、美關係。中、美應該互相尊重、和平共處、合作共贏。他表示：「地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。」同時習近平闡述了中方在台灣問題上的原則立場，他強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人就有意搞「以台制華」。他形容「是在玩火」，他指，中方願以最大誠意和努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。拜登表示，他願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美方奉行一貫的「一中」政策，不支持「台獨」。拜登亦表明，美國會堅持本身的價值觀，重視華府一向關注的議題，包括人權和印太地區其他問題。他同時指，兩國領袖必須確保彼此的競爭不會演變成公開衝突，不管是有意的衝突還是無意的衝突。有內媒引述北京學者表示，會晤對兩國意義重大，兩國之間的關係由衝突轉為和平共處；又認為中美貿易戰有望告一段落。不過美媒引述白宮聲明稱，拜登在會上指中國處理貿易及經濟的做法不公，聲言要保護美國本土工人及工業。