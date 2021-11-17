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美超輕早產嬰 奇蹟存活破紀錄

2021-11-17 列印
美超輕早產嬰 奇蹟存活破紀錄
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　　美國阿拉巴馬州一名男嬰比預產期提早了四個月出生，現時已一歲多成功獲「存活下來最早產嬰兒」的健力士世界紀錄。

　　男嬰柯蒂斯（Curtis Zy-Keith Means）在去年七月五日、比預產期提早了四個月出生，生下來時只有四百二十克重、比iPad還要輕。他不但整整在醫院待了九個多月才回家，其中三個月還得依賴呼吸器。跟他一起出生的龍鳳胎的妹妹更於出生隔日就夭折。醫生對於男嬰能活下來，也大呼不可思議，據報曾判斷其存活率不足百分之一。如今柯蒂斯已十六個月大，仍需依靠氧氣療法及使用餵食管，但醫生表示其身體很健康，還愈來愈好動。



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