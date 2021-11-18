耶倫去信國會 要求提高國債上限

美國財政部長耶倫周二去信國會，指美國可能會十二月十五日再度觸及國債上限。如果國會不及時通過提高國債上限，可能會令美國出現歷來第一次債務違約。美國發行的國庫債券在全球金融體系中擔當一個重要角色，而美國從來未試過出現債務違約。專家們警告稱，若不提高國債上限，可能會觸發嚴重金融危機。耶倫在信中說，到十二月十五日，聯邦政府可能缺乏資金周轉。她鼓勵國會議員盡快通過提高國債上限，避免出現債務違約及政府停擺。在十月，即對上一次觸及債務上限之前數天，國會及時通過一項權宜方案，把國債上限提高四千八百億美元，但也只能令聯邦政府運作至十二月三日。耶倫對眾議院議長佩洛西說，她把下一次觸及國債務上限的日期延長多兩周，至十二月十五日，但她警告稱，財政部可以運用的資源已經所剩無機，恐怕過了下月十五日之後，便無法支持聯邦政府運作下去。