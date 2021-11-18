美籍記者獲緬甸釋放 返抵紐約與家人團聚

被緬甸軍方拘捕及羈押了六個月、上周被重判苦監工十一年但隨即獲得釋放及驅逐出境的美籍記者芬斯特（Danny Fenster，圖）已於周二乘飛機返抵紐約，與家人重聚，表現激動。美國前外交官理查森協助談判及成功為芬斯特爭取自由，並陪同他乘坐飛機返回紐約甘迺迪國際機場。戴了冷帽的芬斯特入境後獲安排到一間酒店，在大堂內一見到家人，便上前與他們擁抱。雖然他戴了口罩，但仍可見到他長了長長的鬍鬚。芬斯特其後在理查森陪同下舉行記者會。他說：「這是一個期待已久的一刻，是我一直緊張地幻想了許久的一刻，一切都超越了我的想像。整件事已經過去了。當我登上飛機後，任何苦澀、怨恨、後悔和憤怒都洩在停機坪上。」