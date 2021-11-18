大屠殺倖存者選美 86歲「佳麗」登冠軍寶座

以色列耶路撒冷周二舉行大屠殺倖存者小姐（Miss Holocaust Survivor）選美會。小時候在羅馬尼亞居住、避過納粹大搜捕和大屠殺的八十六歲老婦施泰因費爾德（Selina Steinfeld）「艷壓群芳」，登上冠軍寶座。總共有十位已屆八、九十歲高齡的「佳麗」參加這項特別的選美盛會。這是當地一個基金會主辦的活動，目的是為以色列國內的二次大戰屠殺倖存者帶來歡樂，讓她們知道她們獲得社會認同。選美過程十分認真，各參選「佳麗」上台前都有專人為她們化妝、設計髮型及安排服裝。數位名人包括本屆以色列小姐科克巴應邀擔任評判。根據大會提供的資料，施泰因費爾德於一九四八年（以色列立國當年）遷到以色列定居，結婚及生了三名孩子。她現時有七個孫和二十一個曾孫。她奪冠後對記者說：「我無法用言語表達我的喜悅。」第二次世界大戰期間，估計有多達六百萬名猶太人被屠殺。根據以色列政府公佈的統計數字，該國現時有大約十七萬五千名大屠殺倖存者。