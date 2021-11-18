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希臘要求英歸還大理石雕像

2021-11-18 列印
希臘要求英歸還大理石雕像
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　　英國首相約翰遜周二在倫敦與到訪的希臘總理米佐塔基斯進行會談，討論希臘要求英國歸還一批具有歷史價值的大理石雕像的事宜。那些雕像原本屬於古希臘祭祀雅典娜女神的帕特農神廟，但在十九世紀初被當時的英國駐奧斯曼帝國大使埃爾金（Lord Elgin）拆除及運往英國，現時在大英博物館內展出。

　　約翰遜證實，米佐塔基斯在會談中提出那些雕像的問題來討論。英國政府「明白」希臘人民的感受，但約翰遜強調，要由大英博物館去決定如何處理這個問題。



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