岸田文雄擬入住 鬧鬼「首相公邸」

日媒報道，新任首相岸田文雄有意入住盛傳鬧鬼而丟空多年的日本首相宿舍「首相公邸」。據了解，該宿舍過去曾發生兇殺案，又傳鬧鬼，所以前首相安倍晉三與菅義偉都沒住，近九年來一直空置。 日本時事通訊社報道，岸田最近在秘書官等人陪同下前往公邸探勘，他對身邊人說，從危機管理與安全的觀點來看，他必須要入住公邸。日本首相公邸是二○○五年時由舊首相官邸改建而成，當它還是首相辦公行政中心時，就發生過多次血案。包括在一九三二年，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；另在一九三六年有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，雖然岡田逃過一劫，但其妹夫不幸身亡。至今公邸仍不時傳出鬧鬼，例如有人聲稱聽到半夜會有沉重的腳步聲等。最後入住的首相是二○一二年卸任的野田佳彥，他多次對安倍與菅義偉表達不滿，指不在首相公邸居住，就無法在突發事件時趕到官邸指揮。若岸田決定進駐，最快可以明年入住。