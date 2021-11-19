翟志剛無重狀態下示範耍太極

神舟十三號航天員已在太空一個月，除了做研究，也在閑暇時間輕鬆一下。繼早前三人的「食播」外，今次由身為神舟十三號指令長的翟志剛，示範在太空站無重狀態下耍太極。內媒報道有關神舟十三號航天員的最新情況，由影片中可見，神舟十三號指令長翟志剛在太空站無重狀態下耍太極，光是紮馬步看來與在地球有很大分別，起手、劃圈、推手。有報道更問，未知他有否向其他航天員「取經」。據報，神舟九號航天員劉洋及神舟十號三名航天員都曾經耍太極，而神舟十二號航天員聶海勝在同香港學生「天地對話」時，就在太空艙示範耍太極。根據出發前的訪問中，翟志剛更透露有打算在太空挑戰「寫大字」，不過暫時未見相關行動。