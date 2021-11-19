肯尼亞拍賣「孤兒機」 近百人爭住掃貨

肯尼亞首都內羅畢的肯雅塔國際機場停機坪上有十六架準備拍賣的飛機讓買家選購。其中一架波音707-300客機，底價只需約二千五百美元、即大約二萬港元就可以買到。有索馬里軍機開價僅七百美元、折合五千多港元。買家來自五湖四海，想掃平貨作不同用途，亦有人稱想將它改建成酒吧和餐廳。
據報，由於肯尼亞每年暑假動物大遷徙是高檔觀光項目，很多小型航空公司參與，但疫情打擊令其倒閉後，所屬飛機就隨意停在肯尼亞不同機場。
國泰航空公司三名男貨機機師從德國回港，獲豁免檢疫入境，返回家中，但其後各人確診新冠肺炎，導致逾百人須強檢。據悉，三人在德國逗留期間，沒有按公司指引留在酒店房內，更擅自外出活動，並向公眾撒謊。國泰昨天宣...
2021-11-19
新加坡總理李顯龍出席彭博創新經濟論壇時，談到台海局勢，李認為中美兩國加強涉台海周邊的行動，形勢變得緊張，台海不會一夜之間爆發戰爭，但可能導致兩國誤判形勢。另外，台灣的總統蔡英文於社交媒體上發佈，首支F...
2021-11-19
日媒報道，新任首相岸田文雄有意入住盛傳鬧鬼而丟空多年的日本首相宿舍「首相公邸」。據了解，該宿舍過去曾發生兇殺案，又傳鬧鬼，所以前首相安倍晉三與菅義偉都沒住，近九年來一直空置。 日本時事通訊社報道，岸田...
2021-11-19
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。中原區域營業董事黎宗文表示，沙田溱岸8號3座中層F室，面積508方呎，兩房間隔，議價後以1115萬元易手，呎價21949元。據了解，原業主18...
2021-11-19
美國大企業陸續公佈季度業績，當中半導體公司輝達（Nvidia）業績理想，該股股價早段己抽升一成一。美股大市早段消費股受壓，杜指曾下跌276點，至35654點，標普指數跌15點，至4672點。至於以科技...
2021-11-19
拜仁慕尼黑法國翼鋒京士利高文近期擺脫傷患困擾，表現全面回勇，於球會和國家隊持續勇猛，演出深受教練拿格斯文肯定。此子今晚勢乘勇領軍拜仁作客大勝奧格斯堡，為下周歐聯作客基輔戴拿模壯行色，讓球主客和讓三球客勝超過兩倍半更加吸引。（香港時間周六凌晨3:30開賽） 京士利高文近年被受傷、病影響在拜仁的上陣時間和表現，前季因膝關節和肌肉傷患缺陣十場聯賽，上季又感染新冠肺炎缺席歐洲超級盃和季初聯賽。今季季初他亦接受心臟小手術，如今終於痊瘉可全心投入比賽，自十月尾德甲主場4:0勝賀芬咸「開齋」後表現持續回升，球會各賽事近四仗三次有士哥，並獲拜仁教練拿格斯文稱讚：「在我的眼裏，京士利...
2021-11-19
裝潢充滿歐陸風的70s Food Dining by Vintage House，是尖沙嘴區的美食廣場。地下Food Court包括以東南亞菜作招徠的亞洲風味屋及Thai Grill，另有主打手工點心...
2021-11-18
Anson Lo（AL）在首部電影《假冒女團》中有突破性新嘗試，除有不少動作場面，更要男扮女裝，拍檔Heidi（李靜儀）和Alina（李炘頤）對AL的女裝扮相有高度評價，反而當事人就唔多接受。另外，兩...
2021-11-19
經歷了兩年新冠肺炎疫情的考驗，香港人體會到，必須人人出力，以身作則，做好防疫措施，才能合力抵抗疫情反彈，但有三名以香港為家的國泰機師，疑違反公司守則，在逗留德國酒店期間，擅自離開房間，外出活動，他們回港後獲當局豁免回家，其後確診染疫，疑在德國受到感染，事件引起病毒進入社區的恐慌。國泰昨天採取行動，指三名機師已非公司僱員，不排除三人違反公司守則而被解僱。 新冠肺炎病毒不斷變種，傳染力有增無減，人們必須從個人做起，維持個人衞生，並配合公共的防疫措施，才能防止病毒擴散。然而，不少人欠缺同理心，也心存僥倖，沒有盡力抗疫。就好像本港疫情初期，有由外地回港的人士，入住酒店接受隔離期間，...
2021-11-19
日本賽馬團體Carrot Club於周三宣布，剛在上周日女皇伊利沙伯二世盃熱倒的「麗冠花環」已接受香港馬會邀請，會出戰下月十二日的香港盃，並將由蘇銘倫主轡。「麗冠花環」過往跑二千米兩戰全勝，Carrot Club揚言希望屆時馬兒會有好表現。至於屬同一團體的「拉丁城市」，早前已確定會應邀出戰香港短途錦標，到時亦將會由蘇銘倫執韁。蘇銘倫在香港國際賽日，還會策騎另一匹來自日本的社台賽馬團體馬「愚者眼界」出戰香港瓶。 馬場浮世繪
2021-11-19