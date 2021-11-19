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肯尼亞拍賣「孤兒機」 近百人爭住掃貨

2021-11-19 列印
肯尼亞拍賣「孤兒機」 近百人爭住掃貨
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　　肯尼亞機管局拍賣數十架被「遺棄」在機場的多款飛機，並吸引近百名準買家競投。據悉，涉事「孤兒機」種類包括客機、貨機，甚至軍機，而有軍機開價僅七百美元，不過有指能否再度飛行都成疑問。

　　肯尼亞首都內羅畢的肯雅塔國際機場停機坪上有十六架準備拍賣的飛機讓買家選購。其中一架波音707-300客機，底價只需約二千五百美元、即大約二萬港元就可以買到。有索馬里軍機開價僅七百美元、折合五千多港元。買家來自五湖四海，想掃平貨作不同用途，亦有人稱想將它改建成酒吧和餐廳。



　　據報，由於肯尼亞每年暑假動物大遷徙是高檔觀光項目，很多小型航空公司參與，但疫情打擊令其倒閉後，所屬飛機就隨意停在肯尼亞不同機場。



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