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卑詩省洪災進緊急狀態 加拿大空軍馳援

2021-11-19 列印
■聯邦政府和其他多個省都會協助卑詩省搶修交通線路。 美聯社
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　　加拿大卑詩省受五百年一遇的暴雨影響而出現洪水及山泥傾瀉災難，周三宣佈進入緊急狀態十四日，搜救工作持續。當局至今確認最少一人死亡，三人失蹤，未來幾天死亡人數恐再增。總理杜魯多表示，數千名軍人隨時候命，而軍方直升機已成功疏散三百名因為山泥傾瀉而被困於一條高速公路的人士。

　　報道指，由於暴雨和泥石流沖毀多條道路，讓當地交通嚴重受阻，救援團體只能利用直升機，空投民生物資，加上電力中斷山區民眾面臨沒有暖氣可用的困境。數個山區城鎮被圍困，並切斷通住溫哥華港口的道路。嚴重影響當地物資供應，卑詩省有居民擔心物資供應短缺，大型超市連日都有人搶購食物，農產品和肉類等都被搶購一空。卑詩省將實施出行限制，並確保生活必需品的運輸，並讓醫療救援部隊能夠抵達需要的社區。



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