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美國會山莊暴亂案 「牛角男」囚41個月

2021-11-19 列印
　　本年一月六日美國國會山莊衝擊的事件中，頭戴牛角帽，面上畫滿彩繪的「牛角男」錢斯利（Jacob Chansley），早前承認一項妨礙公務程序罪，周三被判監禁四十一個月。錢斯利在國會山莊暴亂事件當天，被拍到臉上畫着彩繪、戴著有牛角和毛皮的頭飾，還拿著有美國國旗裝飾的矛大鬧國會。期間一度佔據時主席台，並留下訊息道：「這是時間問題，公義正來臨。」錢斯利在九月時已經認罪，知道自己應受指責。其代表律師沃特金斯（Albert Watkins）強調，錢斯利長期以來有精神病問題，對自行為當天行為真誠感到懊悔，只想負起刑責。





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