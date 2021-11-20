最少有十個美國州份採取聯合行動，對社交平台Instagram的母公司Meta展開調查，指該公司明知道Instagram可能對小孩子帶來壞影響，但仍然為小孩子提供服務。隸屬民主黨的麻省檢察長希利表示，將調查是否有人觸法，以結束這種不良的情況；而Meta集團反擊，指外界對該集團提出的指控都是假的。外媒報道指，參與這次聯合調查行動的包括紐約州、科羅拉多州、加州、佛羅里達州、肯塔基州、內布拉斯加州、新澤西州、田納西州、佛蒙特州和麻省（馬薩諸塞州）等，當中有民主黨控制的州份，也有共和黨控制的州份。有關方面沒有公佈完整名單，意味着可能會有其他更多州份加入。指早知Instagram教壞兒童隸屬民主黨的麻省檢察長希利發表聲明稱：「現在已改名為Meta的facebook Inc.為了賺取利潤，在其營運的平台上沒有好好保護小孩子，反而是選擇不理會，或者在某些情況下淡化在那些平台上出現的操控情況，令兒童的身心健康受到真正的威脅。」加州檢察長邦達表示，這次調查行動的其中一個目標，是Meta使用甚麼方法和技巧，加密年輕用戶使用Instagram平台的頻率和停留時間，以及這樣做帶來的害處。邦達指出，Meta早前內部研究顯示，Instagram會令心智未成熟的小孩子和年輕人的身心健康受到更大風險，例如可能令他們情緒低落、飲食失調、甚至產生自殺傾向。Meta集團指「外界對該集團提出的指控都是假的」。Meta稱，事實上集團已作出很大努力保護兒童和青少年，包括在社交平台上推出更多功能，為受到負面影響的網民提供協助。﻿